BigBearai Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BigBearai

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 4,86 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 4,86 USD ab. In der Spitze büßte die BigBearai-Aktie bis auf 4,84 USD ein. Bei 5,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.013.905 BigBearai-Aktien.

Am 14.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 112,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 1,29 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 73,43 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BigBearai ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

