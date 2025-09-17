BigBearai Aktie News: BigBearai am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Zuletzt ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 6,08 USD.

Im New York-Handel gewannen die BigBearai-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die BigBearai-Aktie bei 6,27 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,23 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 2.453.889 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 41,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,36 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 11.08.2025 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,103 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

