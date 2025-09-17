BigBearai Aktie News: BigBearai präsentiert sich am Abend fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von BigBearai. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 6,22 USD zu.

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 6,22 USD. Bei 6,43 USD erreichte die BigBearai-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 6,23 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7.851.454 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,08 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,36 USD. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 357,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,71 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BigBearai Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison