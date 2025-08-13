DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.508 -1,6%Euro1,1604 -0,4%Öl67,55 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Notierung im Blick

BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Abend auf rotem Terrain

21.08.25 20:24 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 5,51 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
4,85 EUR 0,05 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BigBearai-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 5,51 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BigBearai-Aktie bis auf 5,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,50 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.503.342 Stück gehandelt.

Bei 10,33 USD markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 87,65 Prozent Plus fehlen der BigBearai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 326,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BigBearai Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

