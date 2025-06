BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagvormittag in Grün

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere zuletzt 3,5 Prozent.

Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte um 09:14 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 0,081 EUR. Bei 0,081 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,080 EUR.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 121,561 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,042 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

