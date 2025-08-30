BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag nahezu unverändert

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,067 EUR.

Mit einem Kurs von 0,067 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel um 15:43 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,069 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 0,067 EUR.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 62,528 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 34,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,40 Mio. CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.net