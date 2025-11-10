DAX23.985 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.315 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,42 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Aktie im Blick

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagnachmittag mit Kursfeuerwerk

10.11.25 16:08 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 9,8 Prozent auf 0,059 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,04 EUR -0,01 EUR -24,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:42 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 9,8 Prozent auf 0,059 EUR zu. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,059 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,058 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 160.533 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,178 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 200,506 Prozent hinzugewinnen. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,046 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 27,802 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

