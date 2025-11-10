BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag im Plus

BIGG Digital Assets im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 0,052 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:14 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 0,052 EUR. Bei 0,052 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,051 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 241,874 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,049 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 6,692 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.08.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,66 Mio. CAD gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net