Aktienentwicklung

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets stabilisiert sich am Freitagvormittag

12.09.25 09:28 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets stabilisiert sich am Freitagvormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,067 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie kam im BMN-Handel um 09:13 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,067 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,067 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,067 EUR.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 62,528 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit Abgaben von 25,373 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,66 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

