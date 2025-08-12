DAX24.220 +0,8%ESt505.378 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1723 +0,4%Öl65,90 -0,3%Gold3.362 +0,5%
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets stabilisiert sich am Mittwochvormittag

13.08.25 09:24 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Kaum Ausschläge verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,070 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,00 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie kam im BMN-Handel um 09:13 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,070 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,070 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,070 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,070 EUR.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 155,429 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,571 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

BIGG Digital Assets gewährte am 30.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,18 Mio. CAD eingefahren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

