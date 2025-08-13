DAX24.239 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.241 -1,1%Euro1,1673 -0,3%Öl65,79 +0,1%Gold3.351 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lilium A3CYXP
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität? Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?
Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag mit Abschlägen

14.08.25 09:24 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 4,0 Prozent auf 0,067 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,00 EUR -2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 09:13 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 0,067 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,066 EUR. Bei 0,070 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via BMN 1.000 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 166,071 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,050 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,595 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.05.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 4,09 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BIGG Digital Assets

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BIGG Digital Assets

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu BIGG Digital Assets

DatumMeistgelesen
Wer­bung