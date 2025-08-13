BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 4,0 Prozent auf 0,067 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 09:13 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 0,067 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,066 EUR. Bei 0,070 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via BMN 1.000 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 166,071 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,050 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,595 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.05.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 4,09 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

