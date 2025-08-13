BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets stabilisiert sich am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die BIGG Digital Assets-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 0,070 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie kam im BMN-Handel um 11:44 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,070 EUR. Bei 0,074 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,066 EUR aus. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,070 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.111 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 155,429 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,571 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 30.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 87,61 Prozent gesteigert.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net