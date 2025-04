BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Zuletzt konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 0,068 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere um 15:51 Uhr 0,6 Prozent. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,068 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,068 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.445 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Bei 0,178 EUR erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 162,445 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,053 EUR. Mit Abgaben von 21,355 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 42,43 Prozent verringert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

