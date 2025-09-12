BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag im Bullenmodus

Kursentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 7,7 Prozent auf 0,076 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 09:13 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,7 Prozent auf 0,076 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,076 EUR aus. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,066 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.000 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 57,718 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,862 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net