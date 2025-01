BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verliert am Freitagmittag kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 13,1 Prozent auf 0,119 EUR ab.

Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 13,1 Prozent auf 0,119 EUR ab. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,116 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,116 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 600 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,256 EUR erreichte der Titel am 14.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 114,765 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,078 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 34,312 Prozent wieder erreichen.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 29.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent auf 2,13 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2025 erfolgen.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,050 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net