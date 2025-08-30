DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.060 +0,7%Nas22.219 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,22 -0,4%Gold3.684 -0,2%
Aktienentwicklung

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets bricht am Nachmittag nach oben aus

17.09.25 16:13 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere zuletzt 14,3 Prozent.

Um 15:44 Uhr wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 14,3 Prozent auf 0,078 EUR nach oben. Bei 0,078 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,069 EUR. Bisher wurden heute 1.277 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 128,645 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 36,061 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,66 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

