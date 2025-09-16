BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets springt am Mittag an

DAX23.354 +0,1%ESt505.375 +0,1%Top 10 Crypto16,08 -1,3%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,88 -0,9%Gold3.666 -0,6%
BIGG Digital Assets im Fokus

17.09.25 12:06 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 14,3 Prozent auf 0,078 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,08 EUR 0,02 EUR 30,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 14,3 Prozent im Plus bei 0,078 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,078 EUR. Bei 0,069 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.277 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 128,645 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Abschläge von 36,061 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,66 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,40 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

