BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochnachmittag mit kräftigen Verlusten

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 6,3 Prozent auf 0,069 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 15:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 6,3 Prozent auf 0,069 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,068 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,068 EUR.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 160,262 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 27,220 Prozent wieder erreichen.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net