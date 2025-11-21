DAX23.091 -0,8%Est505.511 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,31 -6,8%Nas22.195 +0,5%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1503 -0,2%Öl62,23 -1,5%Gold4.073 -0,1%
Kursentwicklung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

21.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 0,045 EUR.

Um 15:44 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der BMN-Sitzung um 0,9 Prozent auf 0,045 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,040 EUR. Bei 0,041 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 15.000 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 301,798 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 0,040 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,213 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

