Notierung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: Bären lasten am Freitagvormittag auf BIGG Digital Assets

21.11.25 09:22 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: Bären lasten am Freitagvormittag auf BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 13,6 Prozent auf 0,040 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,04 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:15 Uhr um 13,6 Prozent auf 0,040 EUR nach.

Bei einem Wert von 0,178 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 77,497 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2025 (0,041 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 0,988 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.08.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,66 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

