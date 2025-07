BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Nachmittag

Kurs der BIGG Digital Assets

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,1 Prozent auf 0,086 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 16:05 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 0,086 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,086 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,082 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.500 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,178 EUR erreichte der Titel am 10.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 107,692 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,053 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,762 Prozent.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 4,09 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net