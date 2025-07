BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagmittag stark gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 11,8 Prozent auf 0,086 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 11,8 Prozent auf 0,086 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,086 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,078 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.233 Stück gehandelt.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 107,666 Prozent wieder erreichen. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 72,200 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,09 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net