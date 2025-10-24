DAX24.175 -0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 -0,4%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,21 +0,4%Gold4.057 -1,7%
Kursentwicklung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagvormittag auf grünem Terrain

24.10.25 09:22 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 3,2 Prozent auf 0,065 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR 0,00 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 0,065 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,065 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,065 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 175,077 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 0,050 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,077 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

