So bewegt sich BIGG Digital Assets

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets macht am Freitagmittag Boden gut

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 3,2 Prozent auf 0,065 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR 0,00 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BIGG Digital Assets legte um 11:44 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 3,2 Prozent auf 0,065 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,065 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 0,065 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 63,647 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,077 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2,66 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,40 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

