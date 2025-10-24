BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag weit abgeschlagen

Kurs der BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 9,5 Prozent auf 0,057 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 15:58 Uhr 9,5 Prozent auf 0,057 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,057 EUR. Bei 0,065 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 4.300 BIGG Digital Assets-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 213,684 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 12,281 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net