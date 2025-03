BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zieht am Mittwochnachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 0,080 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 0,080 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,083 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,071 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.000 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,943 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,065 EUR am 13.03.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 18,953 Prozent sinken.

Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent auf 2,13 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

