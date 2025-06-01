BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Dienstagnachmittag tief südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 15,1 Prozent auf 0,061 EUR abwärts.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:45 Uhr 15,1 Prozent im Minus bei 0,061 EUR. Bei 0,061 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,067 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 332.436 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 0,178 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 65,713 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,053 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 12,602 Prozent sinken.

Am 30.05.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,09 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net