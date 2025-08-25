DAX24.141 -0,5%ESt505.386 -1,1%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,25 -0,7%Gold3.379 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Top News
Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Kursentwicklung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagvormittag im Tiefenrausch

26.08.25 09:25 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagvormittag im Tiefenrausch

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 6,7 Prozent auf 0,067 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,00 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:14 Uhr ging es um 6,7 Prozent auf 0,067 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,067 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,067 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.548 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 0,178 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 165,179 Prozent. Bei 0,053 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,536 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 30.05.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 4,09 Mio. CAD gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BIGG Digital Assets

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BIGG Digital Assets

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu BIGG Digital Assets

DatumMeistgelesen
Wer­bung