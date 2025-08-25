BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagvormittag im Tiefenrausch

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 6,7 Prozent auf 0,067 EUR ab.

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:14 Uhr ging es um 6,7 Prozent auf 0,067 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,067 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,067 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.548 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 0,178 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 165,179 Prozent. Bei 0,053 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,536 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 30.05.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 4,09 Mio. CAD gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net