BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets springt am Mittwochmittag hoch

Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 5,9 Prozent auf 0,065 EUR.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 5,9 Prozent auf 0,065 EUR zu. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,065 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,062 EUR.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 175,077 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Mit einem Kursverlust von 23,077 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net