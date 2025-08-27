BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteidigt Stellung am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BIGG Digital Assets-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,065 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 09:13 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,065 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,073 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,065 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,065 EUR. Bisher wurden via BMN 700 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 63,647 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 30,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 30.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,09 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net