BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagnachmittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt bei 0,067 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 15:44 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,067 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,075 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,061 EUR aus. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,061 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 1 BIGG Digital Assets-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 166,866 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,373 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,09 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net