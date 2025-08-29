Bijou Brigitte Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bijou Brigitte
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 39,00 EUR.
Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 11:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 39,00 EUR. In der Spitze fiel die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 858 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 33,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 17,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
