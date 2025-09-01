Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte zuletzt im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 38,30 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 09:15 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 1,0 Prozent auf 38,30 EUR. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 38,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,70 EUR.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 12,92 Prozent Luft nach unten.
Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.
