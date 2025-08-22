Bijou Brigitte Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Bijou Brigitte
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie musste zuletzt im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 38,30 EUR.
Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 12:00 Uhr im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 38,30 EUR. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,70 EUR.
Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Kursplus von 21,41 Prozent wieder erreichen. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
