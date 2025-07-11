Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verliert am Donnerstagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 38,60 EUR abwärts.
Um 15:48 Uhr fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,60 EUR ab. Die Bijou Brigitte-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,60 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,80 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 1.736 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,50 EUR) erklomm das Papier am 11.06.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 16,99 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 19,69 Prozent Luft nach unten.
Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
