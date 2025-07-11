DAX24.211 +1,2%ESt505.331 +1,3%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.002 -0,4%Nas21.302 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,74 -0,3%Gold3.387 +0,5%
Blick auf Aktienkurs

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verliert am Donnerstagnachmittag

07.08.25 16:08 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verliert am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 38,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
38,70 EUR 0,30 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:48 Uhr fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,60 EUR ab. Die Bijou Brigitte-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,60 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,80 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 1.736 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,50 EUR) erklomm das Papier am 11.06.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 16,99 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 19,69 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

