Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verteidigt am Vormittag Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 38,70 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:02 Uhr die Bijou Brigitte-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 38,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 38,80 EUR. In der Spitze büßte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,70 EUR ein. Bei 38,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 11 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 31,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

