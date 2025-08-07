Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verliert am Vormittag

Bijou Brigitte im Fokus

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 39,10 EUR ab.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 39,10 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie sank bis auf 39,10 EUR. Bei 39,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124 Bijou Brigitte-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 15,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2024 bei 31,00 EUR. Abschläge von 20,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

