Bijou Brigitte im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verliert am Vormittag

08.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 39,10 EUR ab.

Bijou Brigitte AG
39,00 EUR 0,30 EUR 0,78%
Die Bijou Brigitte-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 39,10 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie sank bis auf 39,10 EUR. Bei 39,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124 Bijou Brigitte-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 15,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2024 bei 31,00 EUR. Abschläge von 20,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

Analysen zu Bijou Brigitte AG

04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

