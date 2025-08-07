Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte steigt am Freitagmittag

So bewegt sich Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 39,10 EUR.

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 39,10 EUR zu. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,20 EUR zu. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,00 EUR.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 15,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 25,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker