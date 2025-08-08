Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagvormittag gefragt

So entwickelt sich Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 38,80 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 38,80 EUR. Bei 38,80 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,85 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2024 auf bis zu 31,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 20,10 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker