DAX24.090 -0,3%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.371 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.363 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX fester -- Chinas Börsen in Grün -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EMS-CHEMIE Aktionären eine Freude SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EMS-CHEMIE Aktionären eine Freude
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich Bijou Brigitte

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagvormittag gefragt

11.08.25 09:24 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagvormittag gefragt

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 38,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
38,40 EUR -0,60 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:02 Uhr stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 38,80 EUR. Bei 38,80 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,85 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2024 auf bis zu 31,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 20,10 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bijou Brigitte

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bijou Brigitte

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen