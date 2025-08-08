Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagvormittag gefragt
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 38,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:02 Uhr stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 38,80 EUR. Bei 38,80 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,85 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2024 auf bis zu 31,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 20,10 Prozent wieder erreichen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie
Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger
Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten
Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bijou Brigitte
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bijou Brigitte
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|18.06.2010
|Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigen
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|31.08.2010
|Bijou Brigitte modische Accessoires halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|06.08.2009
|Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehen
|Focus Money
|24.04.2009
|Bijou Brigitte unter 60 EUR ein Kauf
|Prior Börse
|25.03.2009
|Bijou Brigitte halten
|Der Börsendienst
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2006
|Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlich
|Prior Börse
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen