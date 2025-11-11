Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Bijou Brigitte. Im Stuttgart-Handel gewannen die Bijou Brigitte-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von Bijou Brigitte legte um 16:00 Uhr zu und stieg im Stuttgart-Handel um 1,0 Prozent auf 39,70 EUR. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,30 EUR zu. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 39,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 258 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,13 Prozent. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 15,99 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das EPS lag bei 1,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Bijou Brigitte einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie eingefahren. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker