Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zieht am Dienstagmittag an

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Stuttgart-Handel gewannen die Bijou Brigitte-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 12:00 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 39,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 40,30 EUR. Bei 39,20 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie. Bei 33,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 18,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Bijou Brigitte mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

