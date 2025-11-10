Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

So entwickelt sich Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 39,50 EUR abwärts.

Das Papier von Bijou Brigitte befand sich um 16:00 Uhr im Sinkflug und gab im Stuttgart-Handel 1,0 Prozent auf 39,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,10 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 39,70 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Gewinne von 17,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 15,57 Prozent wieder erreichen.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

