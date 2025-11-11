Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Dienstagvormittag fester

Bijou Brigitte im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 39,40 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 39,40 EUR. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 185 Bijou Brigitte-Aktien.

Am 11.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 15,27 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.12.2024 bei 33,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 18,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

