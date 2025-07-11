Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 38,10 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 16:00 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 38,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bijou Brigitte-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,10 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,30 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 1.000 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 22,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 18,37 Prozent sinken.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR im Vergleich zu 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

