Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Donnerstagnachmittag kaum verändert
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zum Vortag unverändert notierte die Bijou Brigitte-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 38,20 EUR.
Die Bijou Brigitte-Aktie zeigte sich um 15:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 38,20 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,30 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,10 EUR ab. Mit einem Wert von 38,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bijou Brigitte-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 639 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,00 EUR am 22.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.
Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger
Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten
Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker
