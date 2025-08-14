Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Freitagmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach oben. Im Stuttgart-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 38,20 EUR.

Im Stuttgart-Handel gewannen die Bijou Brigitte-Papiere um 12:00 Uhr 0,3 Prozent. Bei 38,30 EUR erreichte die Bijou Brigitte-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 38,20 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 17,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2024 bei 31,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,59 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals präsentierte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

