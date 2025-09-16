DAX23.357 +0,1%ESt505.376 +0,1%Top 10 Crypto16,08 -1,3%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,88 -0,9%Gold3.666 -0,6%
Aktienkurs aktuell

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte fällt am Mittag

17.09.25 12:06 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte fällt am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 39,20 EUR ab.

Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 39,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 600 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2025 bei 46,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 18,62 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 89,00 Mio. EUR, gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net

