Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagnachmittag im Aufwind
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie konnte zuletzt im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 38,30 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 16:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,8 Prozent auf 38,30 EUR zu. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,30 EUR zu. Bei 37,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.
Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2024 Kursverluste bis auf 31,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 23,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
