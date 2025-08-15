DAX24.284 -0,3%ESt505.423 -0,5%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.924 -0,1%Nas21.618 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,61 -0,8%Gold3.338 +0,1%
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagnachmittag im Aufwind

18.08.25 16:10 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagnachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie konnte zuletzt im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 38,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
38,50 EUR 0,40 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 16:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,8 Prozent auf 38,30 EUR zu. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,30 EUR zu. Bei 37,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2024 Kursverluste bis auf 31,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 23,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

