Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 40,90 EUR.

Im Stuttgart-Handel gewannen die Bijou Brigitte-Papiere um 16:00 Uhr 0,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 41,00 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 40,60 EUR.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,69 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

