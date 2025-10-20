Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Vormittag fester

Bijou Brigitte im Blick

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 41,50 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 41,50 EUR. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 41,30 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,80 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 330 Aktien.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2025). Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 10,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 33,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

